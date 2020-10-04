ЛГБТК-коммьюнити захватило в твиттере хештег #ProudBoys. Это название ультраправой организации

Во время президентских дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом модератор спросил действующего президента, может ли он осудить сторонников «превосходства белых». В ответ Трамп сказал, что «готов это сделать», и «хочет видеть мир».

Однако прямого обвинения ультраправых от президента не последовало, он спросил кого именно ему следует осудить. Байден привел в пример неофашистскую организацию Proud Boys, которая пропагандирует превосходство белой расы. Тогда Трамп заявил: «Proud Boys, отойдите и постойте («stand back and stand by»)». Другая версия перевода «to stand by» — «встаньте рядом», «поддержите».

При этом действующий президент сказал, что почти все насилие, которое он видел, исходило от «антифа и левых». «Кто‑то должен что‑то сделать с антифа и левыми, потому что это проблема не правого крыла, а левого», — считает он.

Многие восприняли выражение Трампа «отойдите и постойте», не просто не как осуждение, но как одобрение действий «Proud Boys». Этот слоган начал появляться на логотипах ультраправой организации, ее лидер Энрике Таррио сказал CNN, что не воспринял слова президента как одобрение, но остался ими доволен. По мнению Таррио, они значат, что Proud Boys могут продолжать делать то, что они делают.

ЛГБТК-коммьюнити также восприняло высказывание Трампа скорее как поддержку ультраправых. В ответ пользователи твиттера стали публиковать посты с хештегом #ProudBoys, сопровождая их фото и видео со счастливыми гей-парами и ЛГБТК-персонами.

Свою роль сыграло и название организации — Proud Boys переводится как «гордые мальчики», при этом Месяц гордости («Pride month») — одно из главных событий для ЛГБТК-сообщества.