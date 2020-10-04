В России впервые с мая суточный прирост больных с COVID-19 превысил 10 тыс.

Новые случаи регистрировались в 85 регионах страны. Больше всего инфицированных в Москве — 3327 — это максимум более чем за четыре месяца. Следом идут Петербург и Московская область: там выявили 392 и 296 новых случаев соответственно.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 499 заболевших коронавирусом, передает оперштаб. В последний раз суточный прирост превышал отметку в 10 тыс. 15 мая.

Более четверти новых случаев не имели клинических проявлений болезни. Согласно официальным данным, за 24 часа от COVID-19 вылечились более трех тысяч россиян, умерли — 107 человек.

Общее число выявленных в России случаев превысило 1,2 млн. За время пандемии полностью выздоровели и выписались из больниц свыше 979 тысяч человек, продолжают лечиться — 214,5 тыс. Жертвами COVID-19 за все время стали свыше 21 тыс. россиян.