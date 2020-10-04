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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «несколько стабилизировалась»

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:33

В Москве ситуация с заболеванием коронавирусом «несколько стабилизировалась». Об этом столичный мэр Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом он отметил, что больницы в городе продолжают заполняться. Количество госпитализированных с COVID-19 «медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», уточнил Собянин.

В то же время, по словам мэра, городские власти пока не собираются переводить на работу с инфицированными пациентами больницы, которые оказывают плановую помощь москвичам. «У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию», — пояснил он.

При этом вводить «серьезные ограничения» для бизнеса на фоне роста заболеваемости не планируется, подчеркнул Собянин. «Мы продолжаем оказывать помощь (бизнесу) в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов, в целом на эти направления выделено более 80 млрд рублей, но самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — избежать их закрытия, избежать серьезных ограничений», — отметил мэр Москвы.

Ранее Собянин обязал предприятия перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Позже заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал постепенно увеличить долю работников на удаленке до 50%.

Кроме того, из‑за роста числа заболевших коронавирусом в Москве и Московской области вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорит об этом так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

«Открытые медиа» сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.

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