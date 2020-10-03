Мужчина в костюме Халка разбил звезду Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде

Неизвестный мужчина, одетый в костюм Халка — персонажа вселенной Marvel, разгромил звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщило американское издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени: мужчина в костюме Халка пришел на «Аллею славы» и разбил звезду Трампа при помощи кирки. Стоимость ущерба оценили более чем в 5 тыс. долларов.

Полиция пока не задержала ни одного подозреваемого, сейчас проводится расследование. Рабочие уже начали восстанавливать разрушенную звезду.

Действующий президент США удостоился звезды на «Аллее славы» в 2007 году за участие в шоу «Ученик». Позже она неоднократно подвергалась атакам вандалов — наиболее серьезный ущерб звезде нанесли в 2016 году, когда местный житель разбил ее кувалдой. В 2018-м ее также разгромили при помощи кирки.