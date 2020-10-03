Галерея современного искусства и водные аттракционы: какой будет набережная у Южного речного вокзала

Власти Москвы одобрили проект благоустройства набережной у Южного речного вокзала. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.

Речь идет об участке набережной площадью 82,7 гектара, который находится между бывшей территорией ЗИЛа (завода имени Лихачева) и Южным речным вокзалом. Сам вокзал и его причал реконструируют, сохранив их транспортные функции.

Рядом появится общественно-деловая застройка: будут помещения для офисов, заведений общественного питания, торговых центров. Но будет и кое‑что более интересное: например, галерея современного искусства, сад с водными растениями, водные аттракционы, парковые территории, а также зоны для велосипедистов. Отмечается, что все объекты будут отличаться оригинальной архитектурой.