Галерея современного искусства и водные аттракционы: какой будет набережная у Южного речного вокзала

Власти Москвы одобрили проект благоустройства набережной у Южного речного вокзала. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.
Речь идет об участке набережной площадью 82,7 гектара, который находится между бывшей территорией ЗИЛа (завода имени Лихачева) и Южным речным вокзалом. Сам вокзал и его причал реконструируют, сохранив их транспортные функции.
Рядом появится общественно-деловая застройка: будут помещения для офисов, заведений общественного питания, торговых центров. Но будет и кое‑что более интересное: например, галерея современного искусства, сад с водными растениями, водные аттракционы, парковые территории, а также зоны для велосипедистов. Отмечается, что все объекты будут отличаться оригинальной архитектурой.
«Обновленная набережная может стать комфортной территорией для работы и семейного отдыха, местом притяжения для москвичей и гостей столицы», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
В сентябре после реконструкции открылся Северный речной вокзал, а также набережная и парк рядом с ним. «Афиша Daily» рассказывала о том, чем примечателен этот вокзал.