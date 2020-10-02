Экологическая катастрофа на Камчатке, новый альбом Монеточки и другие новости дня

В России за сутки выявили более 9000 случаев коронавируса, это максимум с середины мая. В Москве — 2704 заболевших. Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице близка к критичной. По его словам, если рост заболеваемости и госпитализаций не удастся остановить, власти будут вынуждены снова ввести жесткие ограничения.

Евросоюз ввел санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию президентских выборов. В список попали 40 человек, однако Александра Лукашенко среди них нет.

Рейтинг Алексея Навального за год вырос более чем в два раза: сейчас деятельность оппозиционера одобряют 20% россиян, согласно опросу «Левада-центра». Однако увеличилось и число людей, которым не нравится политик, — их 50%.

На Камчатке произошла экологическая катастрофа, которая уже привела к отравлению людей и гибели морских животных. В районе Халактырского пляжа, который показали в фильме Юрия Дудя, превышены нормы по нефтепродуктам и фенолу.

В Великобритании запретили пластиковые соломинки, палочки для размешивания чая и кофе и ватные палочки. Таким образом правительство пытается сократить потребление пластика и снизить загрязнение окружающей среды.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира. На первом месте оказалась София Вергара, звезда сериала «Американская семейка», за год она заработала 43 млн долларов.

Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма «Джентльмены». Он не только напишет сценарий и срежиссирует сериал, но и выступит исполнительным продюсером.

Вышло несколько музыкальных альбомов: «Декоративно-прикладное искусство» Монеточки, «Призраки завтра» группы «Мумий Тролль», «Róisín Machine» британской певицы Ройшн Мерфи и «КПД 100» рэпера OFFMi.

В Москве 9 октября пройдет второй фестиваль Mint Music Home. Его хедлайнером станет российская джипси-фолк-рок-группа The Hatters, вместе с ними выступят группы IDIOT и «Дисциплина безбольной биты».

Кинотеатр Garage Screen и музыкальный фестиваль Fields проведут цикл аудиовизуальных перформансов. Авангардные музыканты совместно с видео- и медиахудожниками будут экранизировать музыкальные произведения.