Диско и меланхолия в новом альбоме Рошин Мерфи «Róisín Machine»

Британская певица Рошин Мерфи выпустила новый студийный альбом «Róisín Machine» — пятый по счету и первый с 2016 года, когда свет увидел «Take Her Up to Monto».
Всего на пластинке 16 треков, включая меланхоличный лид-сингл «Something More», диско-фанковый «Incapable», танцевальный «Murphy’s Law» в духе 1970-х и ню-дискотрек «Narcissus».
Послушать «Róisín Machine» можно на всех популярных стриминговых сервисах.
Рошин Мерфи стала известна в составе группы Moloko в середине 1990-х. После распада коллектива в 2005 году певица начала сольную карьеру и выпустила дебютный альбом «Ruby Blue». Затем ним последовали еще три — «Overpowered», «Hairless Toys» и «Take Her Up to Monto».