Диско и меланхолия в новом альбоме Рошин Мерфи «Róisín Machine»

Британская певица Рошин Мерфи выпустила новый студийный альбом «Róisín Machine» — пятый по счету и первый с 2016 года, когда свет увидел «Take Her Up to Monto».

Всего на пластинке 16 треков, включая меланхоличный лид-сингл «Something More», диско-фанковый «Incapable», танцевальный «Murphy’s Law» в духе 1970-х и ню-дискотрек «Narcissus».

Послушать «Róisín Machine» можно на всех популярных стриминговых сервисах.