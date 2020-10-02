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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Анастасия Цой
Сегодня в 19:15

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Доходы, которые подсчитывало издание, актрисы получили с мая 2019 года по май 2020 года.

На первом месте оказалась София Вергара, за год она заработала 43 млн долларов. Вергара — звезда сериала «Американская семейка» («Modern Family»).

На втором месте — Анджелина Джоли (35,5 млн долларов), а на третьем — Галь Гадот (31,5 млн долларов). В пятерку также вошли Мелисса МакКарти (25 млн долларов) и Мерил Стрип (24 млн долларов).

В десятку попали Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис. Восемь из десяти участниц рейтинга получили основную часть дохода, снимаясь в сериалах, а не в фильмах.

Всего актрисы, вошедшие в рейтинг, заработали за год 254 млн долларов. Это на 20% меньше, чем в прошлом году, и почти в два раза меньше той суммы, которую за год заработали самые высокооплачиваемые актеры.

Среди мужчин первые места заняли Дуэйн Джонсон, Райан Рейнолдс и Марк Уолберг. В общей сложности мужчины заработали за год 545,5 млн долларов.

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София Вергара
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