Okko запустит подборку для детей, чтобы помочь родителям на каникулах

Мультимедийный сервис Okko запустит специальную подборку «Каникулы», в которой будет представлен образовательный и развлекательный контент для детей всех возрастов и их родителей. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

В коллекции «Каникулы» будут доступны образовательные передачи, полнометражные анимационные фильмы и кино, мультсериалы, а также видеоуроки с фитнес-упражнениями для детей. Контент в подборке будет обновляться ежедневно.

Например, можно будет посмотреть новые серии мультсериала «Турбозавры», образовательные лекции от звезд «Каникулы со Сбером», фильм «Человек-Паук: Возвращение домой», а также все части «Гарри Поттера». Кроме того, будет доступен мультсериал «Просто о важном. Про Миру и Гошу», созданный при поддержке группы психологов про отношения внутри семьи.

5 октября подборка «Каникулы» будет добавлена в раздел «Детям» на сайте Okko. Доступ к ней можно будет получить только по подписке «Оптимум».

«Во время каникул и усиления противовирусных мер родителям непросто занять детей — работа и домашние дела отнимают много сил, — отметила глава сервиса Яна Бардинцева, — Okko приходит на помощь — благодаря подборке «Каникулы» взрослые могут быть уверены, что дети отлично проводят время, играя, развлекаясь и открывая новое».

Ранее Okko запустил съемки двух собственных оригинальных сериалов: «Чикатило. Явление зверя» и «Выжившие». Над проектами работают Сарик Андреасян и Андрей Прошкин.