Вышел трейлер фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса

Появился трейлер фэнтезийного фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса («Назад в будущее», «Форрест Гамп»). Картина выйдет 22 октября в стриминговом сервисе HBO Max.
«Ведьмы» основаны на одноименной книге Роальда Даля. По сюжету фильма мальчик-сирота отправляется на курорт вместе со своей бабушкой и сталкивается в местной гостинице с ведьмами, собравшимися на слет. Но это не добрые ведьмы — они превращают детей в мышей.
Главные роли в фильме сыграли Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер и Стэнли Туччи, а голосом рассказчика в оригинале стал комик Крис Рок. Сценарий Роберт Земекис написал в соавторстве с Кенией Баррисом («Шафт») и Гильермо дель Торо («Лабиринт фавна»).