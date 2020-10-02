Вышел трейлер фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса

Появился трейлер фэнтезийного фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса («Назад в будущее», «Форрест Гамп»). Картина выйдет 22 октября в стриминговом сервисе HBO Max.

«Ведьмы» основаны на одноименной книге Роальда Даля. По сюжету фильма мальчик-сирота отправляется на курорт вместе со своей бабушкой и сталкивается в местной гостинице с ведьмами, собравшимися на слет. Но это не добрые ведьмы — они превращают детей в мышей.