Познакомьтесь с Блю: это страус из британского сафари-парка, который считает себя зеброй

Самец страуса по кличке Блю из сафари-парка в британском Уилтшире оставил сородичей и самку, высиживающую яйца, и присоединился к стаду зебр, пишет The Sun. Сотрудники предполагают, что у него случился «кризис идентичности».

В парке рассказывают, что Блю стал не только проводить все свое время с зебрами, но и перенимать их привычки. Вместе с ними он бегает по парку, играет и пасется на траве. К тому же страус перестал обращать внимание на свои любимые лакомства и самку Стейси, с которой должен был разделить обязанности по высиживанию яиц.