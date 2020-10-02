Познакомьтесь с Блю: это страус из британского сафари-парка, который считает себя зеброй

Самец страуса по кличке Блю из сафари-парка в британском Уилтшире оставил сородичей и самку, высиживающую яйца, и присоединился к стаду зебр, пишет The Sun. Сотрудники предполагают, что у него случился «кризис идентичности».
В парке рассказывают, что Блю стал не только проводить все свое время с зебрами, но и перенимать их привычки. Вместе с ними он бегает по парку, играет и пасется на траве. К тому же страус перестал обращать внимание на свои любимые лакомства и самку Стейси, с которой должен был разделить обязанности по высиживанию яиц.
«Возможно, ему просто не нравятся самки, но мы не уверены в этом. Он сейчас немного странный», — сказал один из работников парка.
По мнению специалистов, Блю переживает кризис идентичности: он просто хочет быть зеброй. В парке думают переселить страуса в другое место обитания, а для Стейси хотят привезти нового самца, который не откажется от роли будущего отца.