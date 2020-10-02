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В Великобритании запретили пластиковые трубочки и ватные палочки

Анастасия Цой
Сегодня в 17:17

В Великобритании с 1 октября запретили пластиковые соломинки, палочки для размешивания чая и кофе и ватные палочки, пишет «Би-би-си».

Исключение сделали только для медицинских учреждений: там люди с инвалидностью, травмами и болезнями смогут получить пластиковые соломинки.

Запрет приняли, чтобы сократить потребление пластика и снизить загрязнение окружающей среды. По подсчетам британских властей, каждый день одни лишь англичане используют 4,7 млрд пластиковых трубочек, 316 млн пластиковых палочек и 1,8 млрд одноразовых ватных палочек. Большая часть использованных изделий в итоге оказывается в водах Мирового океана, из‑за чего умирают морские животные.

Также правительство создаст фонд Blue Planet Fund, который будет поддерживать проекты, защищающие океан от загрязнения пластиком.

В Евросоюзе с 2021 года в силу вступит закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика. Китай также запретит использование неразлагаемого пластика: не только пластиковых трубочек, но и пластиковых пакетов, посуды и так далее.

В России эту инициативу еще в прошлом году поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис. Пластик находят уже везде: например, пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины, очень много частиц микропластика нашли в снегах Арктики (он составляет четверть рациона белых медведей).

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