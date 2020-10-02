The Hatters, IDIOT и «Дисциплина безбольной биты» выступят на фестивале Mint Music Home

9 октября в московском клубе Gipsy пройдет второй фестиваль Mint Music Home. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Хедлайнером вечера станет российская джипси-фолк-рок-группа The Hatters, которая представит полноценный часовой концерт. Им компанию составят питерская группа IDIOT и ребята из Тулы «Дисциплина безбольной биты».

Начало фестиваля в 19.00, билеты можно купить на его официальном сайте.

Mint Music Home — проект создателей ютьюб-шоу с таким же названием и фестиваля «Дикая мята». На первом Mint Music Home Live выступили Алена Швец, Мусор и Маяк.