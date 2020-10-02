перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Диско и меланхолия в новом альбоме Рошин Мерфи «Róisín Machine» 18:11
Вышел трейлер фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса 17:48
Okko запустит подборку для детей, чтобы помочь родителям на каникулах 17:40
Нижегородская журналистка покончила с собой напротив здания МВД 17:26
Pixabay В Великобритании запретили пластиковые трубочки и ватные палочки
В Великобритании запретили пластиковые трубочки и ватные палочки 17:17
Познакомьтесь с Блю: это страус из британского сафари-парка, который считает себя зеброй 16:46
The Hatters, IDIOT и «Дисциплина безбольной биты» выступят на фестивале Mint Music Home 16:07
Шайю ЛаБафа обвинили в мелких хулиганстве и краже 16:02
«Мальбэк» и Сюзанна станут наставниками проекта «Академия звука» 15:47
«Википедия» На Камчатке произошла экологическая катастрофа. Она уже привела к отравлению людей и гибели животных
На Камчатке произошла экологическая катастрофа. Она уже привела к отравлению людей и гибели животных 15:25
«Хлеб» выступит в московском клубе Gipsy 15:13
Родителям Тесака не дали провести независимую экспертизу перед похоронами сына 14:55
Библия и «1984» попали в список самых «неподобающих» книг в США 14:30
Московских школьников могут вернуть на дистанционное обучение 13:40
«Яндекс.Музыка» OFFMi выпустил новый мини-альбом «КПД 100»
OFFMi выпустил новый мини-альбом «КПД 100» 13:25
Российская тяжелоатлетка рассказала о дискриминации со стороны сотрудников аэропорта 12:56
Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентльменов» 11:59
Рейтинг Навального вырос за год более чем в два раза 11:20
В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса. Впервые с мая 11:07
ЕС объявил о санкциях против белорусских чиновников. Лукашенко среди них нет 10:54
Отключить рекламу

Шайю ЛаБафа обвинили в мелких хулиганстве и краже

Анастасия Цой
Сегодня в 16:02

Прокуратура Лос-Анджелеса обвинила актера Шайю ЛаБафа («Нимфоманка», «Арахисовый сокол») в мелком хулиганстве и мелкой краже. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что в июне актер подрался с неким Тайлером Мерфи, отнял у него кепку и уехал с места событий. Никто не получил серьезных травм, однако потерпевший обратился в полицию. Там установили, что зачинщиком драки был именно ЛаБаф.

У актера были проблемы с законом и раньше: например, в 2017 году его задержали за публичное распитие алкоголя и нарушение общественного порядка. Тогда он признался, что борется с алкогольной зависимостью. По решению суда его отправили на реабилитацию.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
рок
«Аквариум»
Великий гуру хиппарского текстоцентричного рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить