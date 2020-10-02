Шайю ЛаБафа обвинили в мелких хулиганстве и краже

Прокуратура Лос-Анджелеса обвинила актера Шайю ЛаБафа («Нимфоманка», «Арахисовый сокол») в мелком хулиганстве и мелкой краже. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что в июне актер подрался с неким Тайлером Мерфи, отнял у него кепку и уехал с места событий. Никто не получил серьезных травм, однако потерпевший обратился в полицию. Там установили, что зачинщиком драки был именно ЛаБаф.

У актера были проблемы с законом и раньше: например, в 2017 году его задержали за публичное распитие алкоголя и нарушение общественного порядка. Тогда он признался, что борется с алкогольной зависимостью. По решению суда его отправили на реабилитацию.