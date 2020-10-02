«Мальбэк» и Сюзанна станут наставниками проекта «Академия звука»

Артисты выступят в роли менторов в специальных музыкальных лагерях Нижнего Новгорода и Новосибирска, где 40 избранных музыкантов будут в течение двух недель учиться работе в студии и на сцене. «Мальбэк» и Сюзанна проведут собственные однодневные мастер-классы, где поделятся с музыкантами инсайтами и личным опытом.

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна станут музыкальными наставниками для участников «Академии звука», рассказали « Афише Daily » представители проекта. Набор на конкурс продолжается до 18 октября.

В конце курса звездные наставники и эксперты выберут 20 лучших участников, которые выступят на итоговом концерте в Петербурге. Кроме того, кто‑то из участников получит контракт с «ТНТ Music» — канал снимет клип и займется продвижением артиста.

Для участия в конкурсе необходимо выложить видеозапись со своим выступлением с авторской песней (в любом жанре) и хештегом #АкадемияЗвука. Запись должна быть доступна до 18 октября, а участвовать в отборе могут только совершеннолетние музыканты.

Выбирать победителей будут Андрей Рыжков (Moscow Music School), Dequine, VISNU (клипмейкер), Андриан Мельников (генпродюсер лейбла «ТНТ Music»), Александр Горбачев, Алиса По («Психо Daily»), Андрей Клюкин («Дикая мята»), Вадим Чувашев («Родной звук»), Илья Мамай (Booking Machine), Катя Комиссарова («Яндекс.Музыка»), Константин Сидорков («ВКонтакте»), Никита Забелин, Николай Овчинников («Афиша Daily»), Николай Редькин (The Flow, «Вписка»), Олег Розов (The Orchard), Павел Яблонский (The Village), Полина Nomore (стилист), Саша Сахарная (фотограф), «Хадн дадн».

Сам проект подготовили Роскультцентр, «Центр кинофестивалей и международных программ», агентство «Параллель» и mgmt.run при поддержке Фонда президентских грантов.