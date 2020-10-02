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Родителям Тесака не дали провести независимую экспертизу перед похоронами сына

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:55

Родителей националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак не допустили к телу сына перед похоронами, сообщает «Коммерсант». Они хотели провести независимую экспертизу, так как не верят в версию о его самоубийстве.

По словам отца Марцинкевича, сейчас тело находится в одном из моргов в Подмосковье, однако близких туда не пускают. При этом никакого внятного объяснения, почему они не могут увидеть тело сына, никто не дает.

«В четверг (1 октября) нам дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть — это окончательное решение», — сообщил отец погибшего.

Родители надеялись, что их сына сможет осмотреть известный специалист в области судебно-медицинской экспертизы, однако и ему было отказано.

В челябинских моргах родителей Тесака также не подпускали к телу, ссылаясь на карантин из‑за коронавируса. Решить эту проблему удалось только после вмешательства адвоката, отметил Марцинкевич-старший. Труп ненадолго показали в ритуальном зале — он находится в черном пакете. Матери погибшего удалось сделать несколько снимков на телефон, зафиксировав следы как будто от уколов и ударов электрошокером, порезы, вырванные ногти и другие.

После, рассказывает отец Марцинкевича, гроб доставили в Москву, но его не стал принимать ни один столичный морг. В результате тело отправили в патологоанатомическое отделение больницы одного из городов Подмосковья.

Максим Марцинкевич умер 16 сентября в челябинском СИЗО. По предварительным данным следственных органов, он покончил с собой. Адвокат Тесака рассказал, что перед смертью тот жаловался на пытки: следователи выбивали из него признательные показания по убийствам, произошедшим еще в конце 1990-х годов. Родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве.

Марцинкевич в 2014 году писал, что не собирается кончать жизнь самоубийством «ни в каком случае»: «Если вдруг на пересылке я [способ самоубийства] или [способ самоубийства] — значит, мне помогли». В Следственном комитете рассказали, что перед смертью националист признался в убийствах и «мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный».

При этом независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы.

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