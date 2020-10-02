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Московских школьников могут вернуть на дистанционное обучение

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:40

Московские школы по окончании двухнедельных осенних каникул могут снова перейти на дистанционное обучение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичной мэрии.

«Скорее всего, школ города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели», — сказал источник. По его словам, такая возможность рассматривается в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, а также из‑за роста доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19.

В Москве с начала сентября наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. На этом фоне столичный мэр Сергей Собянин ранее объявил о продлении каникул в столичных школах до двух недель.

Из‑за увеличения числа заболевших COVID-19 также было решено вернуть в Москве и Подмосковье ряд ограничений. Так, москвичам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. Работодателей обязали перевести на удаленную работу не менее трети своего персонала.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что введение повторного карантина рассматривается, если суточный прирост новых случаев COVID-19 будет превышать 10 тыс. человек. При этом регионам в любом случае удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной, писало издание.

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