Российский рэпер OFFMi выпустил новый мини-альбом «КПД 100». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Всего на пластинку попало шесть треков, в записи которых помогли MoneUno, Hugo Loud, Vacio и Suroknablokk. Продакшеном EP занимались OSA, Meroshi, SP4K, Sip & Bite и Flory.

Это уже второй альбом OFFMi за год. В марте свет увидел полноформатный «TO U» с совместными треками с Хаски, bollywoodFM, OG Buda и MoneUno.

OFFMi ― молодой московский рэпер новой школы, сочетающий в творчестве элементы альтернативного хип-хопа, трэпа, эксперименты с флоу и голосом. За свою сольную карьеру он успел выпустить три лонгплея и шесть мини-альбомов. В прошлом году рэпер пришел на шоу «Узнать за 10 секунд», где встретился с прошлым, настоящим и будущим.