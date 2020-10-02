Российская тяжелоотлетка рассказала о дискриминации со стороны сотрудников аэропорта

Спортсменка, призерка турниров по пауэрлифтингу Анна Тураева рассказала, что столкнулась с дискриминацией со стороны сотрудников аэропорта, которые усомнились в том, что перед ними женщина. Запись об этом она опубликовала в своем Instagram.

По словам Тураевой, в аэропорту Пулково сочли, что пол, указанный в ее паспорте, не соответствует действительности. Она призналась, что почувствовала унижение, когда сотрудники аэропорта стали расспрашивать о ее гендере. «Меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — отметила спортсменка.

В Москве, куда она прилетела транзитом, ее также встретили с агрессией. По ее словам, эта ситуация вызвала еще большую обиду и даже страх.

«Я трудилась всю свою молодость и получала первые места на чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны, не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так!» — заявил Тураева.

Позже спортсменка уточнила, что не оскорблена тем, что в ней «видят больше мужчину, нежели женщину». Однако ее возмутило психологическое давление, которое на нее оказали прилюдно, и унижение.