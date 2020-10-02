Рейтинг Навального вырос за год более чем в два раза

Доля россиян, которые одобряют деятельность оппозиционера Алексея Навального, увеличилась до 20% — более чем в два раза по сравнению с прошлым годом (9%). Об этом со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра» пишут «Открытые медиа».

Количество опрошенных, которые не одобряют деятельность политика, также увеличилось вдвое относительно прошлогодних показателей: с 25 до 50%. При этом имя Навального на фоне недавнего инцидента стало более узнаваемым среди россиян. Если в прошлом году доля тех, кто никогда не слышал об оппозиционере, составляла 31%, то в этом — всего 18%.

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет показывают самый высокий уровень одобрения Навального: среди них показатель достигает 30%. Ниже всего популярность политика у людей 55 лет и старше (13%).

Люди с высшим образованием, а также жители Москвы и крупных городов лучше других относятся к Навальному. Самое негативное отношение выражают малообразованные участники опроса, живущие в небольших городах. При этом самый высокий антирейтинг оппозиционера оказался также в Москве.

Больше всего россияне уважают деятельность Навального за то, что он «говорит правду и вскрывает наболевшие вопросы» (таких 6%). Также его сторонникам нравятся оппозиционность политика и «новый взгляд» (по 4%). Антикоррупционный курс вызывает симпатию только у 3% респондентов.

Тех, кто считает Навального агентом Запада и «засланным казачком», оказалось 5%. Такая же доля опрошенных заявила, что он болтун и популист, еще 4% упрекают политика в том, что он «сеет смуту, беспорядки, провокатор, смущает молодежь».

О том, что Навальный был недавно госпитализирован с отравлением, слышали 77% опрошенных. Внимательно следят за этой ситуацией только 18%.

Вся эта история вызывает у россиян смешанные чувства. Так, 15% опрошенных испытывают возмущение и гнев, 23% — сочувствуют, 3% — встревожились из‑за этого, еще 2% — почувствовали удовлетворение. В версию про отравление, так или иначе, верят 25%, говорят, что это неправда, 42%.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Ему стало плохо на борту самолета, которым он возвращался из Томска в Москву. Политика экстренно госпитализировали в Омске, а спустя несколько дней перевезли в Германию. Немецкие специалисты нашли в его пробах следы вещества из группы «Новичок». При этом в Кремле заявляют, что Берлин пока не информировал Москву о своих выводах.