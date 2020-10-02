В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса. Впервые с мая

В России зарегистрировали 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимум с 15 мая, в последний раз более 9000 заражений за сутки регистрировали 31 мая.
Больше всего новых случаев в Москве (2704), Петербурге (302), Московской (244), Ростовской (209), Нижегородской (191) и Воронежской (173) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 194 643. За сутки умерли 186 человек, за весь период — 21 077. Выздоровели за сутки 6054 пациента, за все время — 970 296. Число активных случаев на данный момент — 203 270.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 34,2 млн человек, более 1 млн из них умерли, свыше 23,8 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,2 млн), на втором — Индия (6,3 млн), на третьем — Бразилия (4,8 млн).