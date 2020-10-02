В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса. Впервые с мая

В России зарегистрировали 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимум с 15 мая, в последний раз более 9000 заражений за сутки регистрировали 31 мая.

Больше всего новых случаев в Москве (2704), Петербурге (302), Московской (244), Ростовской (209), Нижегородской (191) и Воронежской (173) областях.