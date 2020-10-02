Певица Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство». На нем есть фит с Noize MC, а музыку для релиза написал продюсер Витя Исаев, который работал над предыдущей полноформатной пластинкой певицы «Раскраски для взрослых».

«Декоративно-прикладное искусство» с 11 треками на борту можно послушать на большинстве популярных стриминговых сервисов.