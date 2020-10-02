Певица Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство». На нем есть фит с Noize MC, а музыку для релиза написал продюсер Витя Исаев, который работал над предыдущей полноформатной пластинкой певицы «Раскраски для взрослых».
«Декоративно-прикладное искусство» с 11 треками на борту можно послушать на большинстве популярных стриминговых сервисов.
По замечанию The Flow, новые песни Монеточки отсылают к музыке нулевых: «Коза», вероятно, вдохновлена «Королем и Шутом», «Шприц» посвящен Сергею Шнурову, а «Ириски и риски» напоминают об «Аквариуме».
В поддержку нового альбома Монеточка выступит в Москве и Петербурге. Московский концерт пройдет 3 ноября в «Известия Hall», петербургский — на следующий день в клубе «Морзе».
Недавно певица представила документальный фильм-концерт «21 год на эстраде», смонтированный из детских архивов и выступлений в Зеленом театре прошлым летом. В 2018-м «Афиша Daily» брала интервью у Монеточки.