Сергей Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве близка к критичной

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве — на грани критичной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах», — цитирует слова градоначальника «Интерфакс».

По словам Собянина, если рост заболеваемости и госпитализаций не удастся остановить, власти будут вынуждены принять более жесткие меры.

Ранее Собянин обязал предприятия перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Позже заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал постепенно увеличить долю работников на удаленке до 50%.

Ранее в Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорит об этом так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

«Открытые медиа» сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.

За 30 сентября в России выявили 8945 случаев коронавируса, в Москве — 2424 заболевших.