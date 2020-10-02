перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российская тяжелоотлетка рассказала о дискриминации со стороны сотрудников аэропорта 12:56
Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентельменов» 11:59
Рейтинг Навального вырос за год более чем в два раза 11:20
В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса. Впервые с мая 11:07
ЕС объявил о санкциях против белорусских чиновников. Лукашенко среди них нет 10:54
«Яндекс.Музыка» Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство»
Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство» 10:22
«Мумий Тролль» выпустил новый альбом «Призраки завтра». На нем есть фит со Скриптонитом! 9:58
Сергей Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве близка к критичной 9:30
Трамп заразился коронавирусом 8:09
Gorillaz выпустили клип на песню «The Pink Phantom», записанную вместе с Элтоном Джоном и 6lack Вчера в 22:55
Billie Eilish/YouTube Билли Айлиш представила клип на песню «No Time to Die», написанную для 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила клип на песню «No Time to Die», написанную для 25-го фильма о Джеймсе Бонде Вчера в 22:15
На «Госуслугах» пропал пункт о замене паспорта по причине изменения пола Вчера в 21:47
«Не допускайте ошибок»: белорусам рассылают сообщения с предупреждениями о недопустимости протестов Вчера в 20:45
Интервью Алексея Навального, трейлер сиквела «Бората» и другие новости дня Вчера в 20:15 Дайджест
Исследование: вино помогает избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона Вчера в 19:50
В Чернобыле появится первый веломаршрут Вчера в 17:58
Борат надевает маску Дональда Трампа в первом трейлере сиквела комедии Вчера в 17:40
Alex Haney/Unsplash Студенты МГУ смогут получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по киберспорту
Студенты МГУ смогут получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по киберспорту Вчера в 17:36
Навальный дал первое интервью после выхода из комы. Вот главное, о чем он рассказал Вчера в 17:15
Мессенджер фейсбука объединили с личными сообщениями в инстаграме Вчера в 17:13
Отключить рекламу

Сергей Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве близка к критичной

Семён Гудошников
Сегодня в 9:30

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве — на грани критичной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах», — цитирует слова градоначальника «Интерфакс».

По словам Собянина, если рост заболеваемости и госпитализаций не удастся остановить, власти будут вынуждены принять более жесткие меры.

Ранее Собянин обязал предприятия перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Позже заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал постепенно увеличить долю работников на удаленке до 50%.

Ранее в Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорит об этом так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

«Открытые медиа» сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.

За 30 сентября в России выявили 8945 случаев коронавируса, в Москве — 2424 заболевших.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Люди
Сергей Собянин
Владимир Ефимов
Олег Березин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить