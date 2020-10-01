«Не допускайте ошибок»: белорусам рассылают сообщения с предупреждениями о недопустимости протестов

В Беларуси рассылают сообщения с предупреждениями о недопустимости участия в акциях протеста. Об этом, ссылаясь на людей, которые получили такие сообщения, пишет телеграм-канал Nexta.
В одном из таких СМС говорится, что получатель «установлен как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий», а его действия зафиксированы на фото или видео. Nexta пишет, что сообщения приходят и тем, кто не участвовал в митингах.
Отправитель предупреждает об ответственности перед законом. Сообщение заканчивается словами «Не допускайте ошибок».
Митинги в Беларуси начались 9 августа 2020 года, после объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы, и требуют проведения честного голосования. Итоги выборов не признали и страны Евросоюза. Некоторые из них, например, Великобритания и Канада уже ввели санкции против Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников.
Силовики использовали против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие. Тысячи человек попали в белорусские СИЗО, где их избивали и насиловали.