В Чернобыле появится первый веломаршрут

В Украине утвердили первый велосипедный маршрут по территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Протяженность маршрута составит 45 километров. Он будет пролегать от КПП «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев и до деревни Плютовище. На данный момент ведутся работы по усовершенствованию велотрека и обустройству мест для отдыха.

Представители украинского велосообщества предварительно испытали веломаршрут, зафиксировали его особенности и проверили уровень радиации. По оценкам госпредприятия «Экоцентр», контрольные уровни возможного облучения на местности, где будут проходить велосипедисты, оказались в пределах нормы.

Передвигаться по территории можно будет только с двумя сопровождающими. На время обустройства веломаршрута будет доступен технический транспорт, который в случае необходимости поможет группам выбраться из зоны отчуждения.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она была признана крупнейшей техногенной катастрофой XX века.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об открытии для туристов Чернобыльской зоны. Тогда он уточнил, что Чернобыль всегда был негативной частью бренда страны, но теперь власти постараются превратить «проблему в преимущество».