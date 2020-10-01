Исследование: вино помогает избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона

Ученые из Америки, Великобритании и Испании выяснили, что ежедневное употребление одного бокала красного вина снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера и Паркинсона. Научная статья опубликована в Frontiers in Nutrition.

Во время болезней Альцгеймера и Паркинсона активные формы кислорода и азота повреждают различные структуры нервной клетки, что приводит к нарушению ее работы и гибели. Ученые заявили, что в вине содержатся компоненты, которые, проходя через кишечник, производят кислоты, защищающие нейроны. Одной из таких кислот является 3,4-дигидроксифенилуксусная кислота.

Таким образом, ученые доказали, что содержащиеся в вине вещества, подвергаясь метаболическим реакциям, тормозят процессы разрушения клеток.

В прошлом году «Афиша Daily» представила список лучших новых винных баров Москвы.