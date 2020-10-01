С этого семестра студенты МГУ смогут получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по киберспорту. Об этом сообщает студенческий совет университета.

Правда, в киберспортивном сообществе вуза пояснили, что такая возможность будет не у всех, а только у членов сборной МГУ по киберспорту. Претендовать на место в сборной может любой — к середине октября планируется определить формат отбора и составить список игр, по которым будет формироваться сборная.

«Мнения кафедры (физкультуры. — Прим. ред.) и киберсообщества сходятся в том, что это будет хорошей поддержкой и дополнительной мотивацией игрокам МГУ достойно выступать на турнирах за Московский университет», — заявили в киберспортивном сообществе.

Киберспорт все больше признается профессиональным спортивным сообществом, а топовые игроки зарабатывают в турнирах миллионы долларов. Чтобы справиться со стрессом и выгоранием, некоторые киберспортсмены прибегают к помощи специализированных психологов. «Афиша Daily» составила профайл этой профессии будущего.