Мессенджер фейсбука объединили с личными сообщениями в инстаграме

Инстаграм начал предлагать пользователям подключить личные сообщения к мессенджеру фейсбука. Об этом говорится в посте компании.

«Люди, использующие мессенджер фейсбука, теперь могут связаться с вами в инстаграме без необходимости загружать новое приложение, и наоборот», — объяснили в Facebook. Однако объединение необязательно: пользователь может сохранить отдельно и мессенджер фейсбука, и личные сообщения в инстаграме.

Появятся и новые функции: наклейки для селфи, совместный просмотр видео на Facebook Watch и IGTV, а также возможность настроить автоматическое удаление сообщений через некоторое время.

Пока нововведение появится в нескольких странах мира, а потом, судя по всему, и в остальных.

В 2012 году Facebook купил Instagram за миллиард долларов, а в 2014 году приобрел WhatsApp за 19 миллиардов долларов. В прошлом году Марк Цукерберг говорил, что компания хочет объединить в одну платформу Messenger, WhatsApp и Instagram.