Delivery Club начал доставлять лекарства в Москве и Петербурге

Сервисы Delivery Club и «Все аптеки» запустили доставку лекарств. Об этом пишет РИА «Новости».

На первом, тестовом, этапе доставка лекарств будет доступна только из четырех аптечных сетей в Москве и Петербурге. Это «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. Позже количество аптечных сетей и городов увеличится.

«Delivery Club осуществляет доставку только нерецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения, и сопутствующих товаров — всего около 2500 товарных наименований в зависимости от каждой конкретной аптеки. Все заказы доставляются в отдельных запечатанных пакетах», — говорится в сообщении сервиса доставки.

В нем также отмечается, что бесконтактная доставка будет востребована в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среднее время доставки — 30 минут.

В апреле был принят закон о продаже безрецептурных лекарств через интернет. В нем уточнялось, что продавать онлайн рецептурные медикаменты можно будет только «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».