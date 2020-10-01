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СК собирается задержать отцов-гомосексуалов за покупку детей у суррогатных матерей

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:34

Следственный комитет России запланировал новые аресты в рамках расследования уголовного дела о торговле младенцами. Задерживать будут мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей для рождения детей.

По словам источника ТАСС, обвинить в покупке младенцев хотят одиноких мужчин, которые из‑за «нетрадиционной сексуальной ориентации» не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении. Завершить расследование планируется к концу года.

Адвокат обвиняемых Игорь Трунов подтвердил слова источника. Он назвал намерения следствия противозаконными и необоснованными. По словам защитника, сотрудники СК считают нетрадиционную ориентацию решающим признаком.

Трунов сообщил, что следствие изъяло все документы, в которых содержатся данные о мужчинах, воспользовавшихся услугами фирм «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии». СК вызывает одиноких отцов на допрос, чтобы выяснить, с кем они заключали договоры. Их предупреждают, что органы опеки заберут и направят детей в детский дом, пока идет следствие. Сейчас известно о десяти отцах, кому планируется предъявить обвинение в покупке детей.

Ранее по делу были задержаны семь мужчин, еще один находится под домашним арестом. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. По данным адвоката, Свитнев находится в Праге.

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