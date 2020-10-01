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Исследователи нашли натуральное средство от коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 12:32

Антиоксидант каталаза, вырабатываемый в организме человека, может стать эффективным средством против коронавирусной инфекции. К таким выводам пришла международная группа ученых из США и Китая, пишет РИА «Новости».

Каталаза — фермент, вырабатывающийся естественным путем в организме человека и животных. Исследователи установили, что каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсического воздействия.

Кроме того, фермент способен предотвратить одно из осложнений COVID-19 — цитокиновый шторм и системное воспаление — регулируя выработку цитокинов. Также антиоксидант помогает защитить от повреждений клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.

Ученые отмечают, что на основе каталазы можно создать терапевтическое средство от коронавируса. Его преимуществами будут простота изготовления и низкая стоимость производства.

Недавно в российских аптеках появились препараты «Арепливир» и «Коронавир», которые позиционируются создателями и российскими властями как лекарство от коронавируса. Эти препараты — российские дженерики фавипиравира, разработанного в 2010-е годы в Японии для лечения гриппа. У препарата есть целый ряд противопоказаний, в частности риск повреждения плода, а его эффективность против коронавируса, согласно исследованиям японских ученых, не доказана. При этом стоят «Арепливир» и «Коронавир» в аптеках около 12 тыс. рублей.

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