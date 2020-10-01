В России нашли импортные утюги с прослушкой

В России обнаружили утюги иностранного производства со встроенной прослушкой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака.

«Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что‑то куда‑то кидать, нужен какой‑то (способ связи)», — сказал Шпак.

О том, где именно были найдены утюги с микрофонами и кто мог их туда встроить, Шпак не сообщил. Однако он отметил, что закладки в электротехнике — это не выдумка.

Также Шпак посоветовал не использовать iPhone для передачи конфиденциальной информации. «Нельзя в айфоне ничего, вообще ничего нельзя, если по-хорошему. Это все изначально закладывается в архитектуру устройства, но не для плохих намерений, а для благих. Просто дорога в ад всегда благими намерениями устлана», — заявил представитель ведомства.

Прошлым летом Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, уточняющий понятие шпионских приборов. Теперь под такими устройствами понимаются техсредства, которые специально созданы для того, чтобы тайно получать информацию без ведома ее обладателя.