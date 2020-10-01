У российских школьников появятся «цифровые биографии»

В рамках внедрения в российские школы «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) каждому учащемуся заведут «цифровую биографию». Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

В «цифровой биографии» будут фиксироваться все успехи и неудачи школьника. Это, по мнению Кравцова, позволит «объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь».

«Цифровая образовательная среда» — единая информационная система, которая объединит необходимые для обучения и воспитания интернет-ресурсы и сервисы, пояснил министр.

Работа по использованию ЦОС стартовала в учебных заведениях 15 российских регионов. Результаты эксперимента проанализируют, а затем внедрят систему в оставшихся субъектах.