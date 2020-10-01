перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России нашли импортные утюги с прослушкой 10:43
Губернатор Камчатки решил создать министерство счастья 10:34
У российских школьников появятся «цифровые биографии» 9:49
Дебютантка Иман Веллани исполнит роль Мисс Марвел в сериале Disney+ 9:28
Фотобанк Moscow-Live.ru/Flickr Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин
Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин 8:26
В телеграме можно будет оставлять комментарии Вчера в 22:44
Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия до конца октября Вчера в 21:43
Вышел тизер продолжения «Бората». Видео опубликовано якобы в поддержку Дональда Трампа Вчера в 21:12
Второй сезон ютьюб-шоу «Mint Music Home» откроют группа «Нервы» и Idiot Вчера в 20:42
Меркель встретится с Тихановской, Зендая сыграет известную певицу и другие новости дня Вчера в 20:15 Дайджест
Kon Karampelas/Unsplash В России разрабатывают аналог TikTok для школьников
В России разрабатывают аналог TikTok для школьников Вчера в 19:03
Во Владивостоке возложили венки к новым скамейкам, так как они «вызывают ассоциацию с кладбищем» Вчера в 18:19
Beabadoobee радуется жизни в своем новом клипе «How Was Your Day?» Вчера в 17:53
Disney уволит 28 000 сотрудников своих парков развлечений Вчера в 17:37
Умер Валерий Шульжик — писатель, поэт, автор мультфильмов о поросенке Фунтике Вчера в 17:32
Зендая/Instagram Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме
Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме Вчера в 16:48
Фестиваль современного искусства «Территория» объявил кинопрограмму Вчера в 16:38
На Таймыре опять разлили нефтепродукты. Власти уже ввели режим ЧС Вчера в 16:12
В Петербурге снова требуют носить маски в транспорте Вчера в 16:01
Московский кинофестиваль исключил из программы фильм о Нагорном Карабахе Вчера в 15:49
Отключить рекламу

Дебютантка Иман Веллани исполнит роль Мисс Марвел в сериале Disney+

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:28

Актриса Иман Веллани сыграет роль мусульманской девочки-подростка Камалы Хан, ставшей новой супергероиней истории про Мисс Марвел. О ее назначении пишет Variety со ссылкой на источник.

Для 18-летней Веллани главная роль в сериале о Мисс Марвел станет актерским дебютом. До этого она не снималась в кино, но была членом молодежного жюри на кинофестивале в Торонто в прошлом году.

Камала Хан — первый мусульманский персонаж Marvel, чье имя вынесено в заголовок комикса. Героиня родом из Пакистана обладает способностью деформировать отдельные части своего тела. Эту суперсилу она использует для защиты родного города в Нью-Джерси. Первое ее появление в комиксах состоялось в 2013 году.

Новость о назначении Веллани на главную роль появилась менее чем через две недели после того, как завершилось формирование режиссерской команды сериала. Съемками шоу о Мисс Марвел займутся Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах, работавшие над «Плохими парнями навсегда», двукратная лауреатка «Оскара» Шармин Обейд-Чиной, а также Мира Менон, снявшая часть эпизодов «Ходячих мертвецов» и «Титанов». Шоураннером выступает Биша К.Али («Половое воспитание»).

Сериал о Мисс Марвел должен выйти на Disney+ в 2021 году. Помимо этого, сервис готовит еще несколько шоу по комиксам Marvel: «ВандаВижен», который должен стартовать в этом году, а также «Локи» и «Сокол и Зимний Cолдат», выход которых намечен на 2021-й.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить