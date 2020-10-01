Дебютантка Иман Веллани исполнит роль Мисс Марвел в сериале Disney+

Актриса Иман Веллани сыграет роль мусульманской девочки-подростка Камалы Хан, ставшей новой супергероиней истории про Мисс Марвел. О ее назначении пишет Variety со ссылкой на источник.

Для 18-летней Веллани главная роль в сериале о Мисс Марвел станет актерским дебютом. До этого она не снималась в кино, но была членом молодежного жюри на кинофестивале в Торонто в прошлом году.

Камала Хан — первый мусульманский персонаж Marvel, чье имя вынесено в заголовок комикса. Героиня родом из Пакистана обладает способностью деформировать отдельные части своего тела. Эту суперсилу она использует для защиты родного города в Нью-Джерси. Первое ее появление в комиксах состоялось в 2013 году.

Новость о назначении Веллани на главную роль появилась менее чем через две недели после того, как завершилось формирование режиссерской команды сериала. Съемками шоу о Мисс Марвел займутся Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах, работавшие над «Плохими парнями навсегда», двукратная лауреатка «Оскара» Шармин Обейд-Чиной, а также Мира Менон, снявшая часть эпизодов «Ходячих мертвецов» и «Титанов». Шоураннером выступает Биша К.Али («Половое воспитание»).

Сериал о Мисс Марвел должен выйти на Disney+ в 2021 году. Помимо этого, сервис готовит еще несколько шоу по комиксам Marvel: «ВандаВижен», который должен стартовать в этом году, а также «Локи» и «Сокол и Зимний Cолдат», выход которых намечен на 2021-й.