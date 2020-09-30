В Telegram можно будет оставлять комментарии

В мессенджер Telegram добавят новую функцию: в нем можно будет оставлять комментарии. Об этом сообщил Павел Дуров.

«После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом», — написал он в своем канале. Комментарии будут похожи на групповой чат: фактически, все они будут размещаться в группе, прикрепленной к каналу. Дуров отметил, что это даст возможность пользователям отправлять голосовые сообщения, гифки, стикеры и так далее. При этом администратор сможет ограничивать любой из видов сообщений. Комментарии будут показываться и отдельно, и в группе для обсуждений.

В группах можно будет сделать администраторов анонимными. Анонимный администратор будет скрыт из списка участников, а его сообщения в чате будут публиковаться от имени группы, как в каналах.

Еще одно нововведение — фильтры для поиска. Можно будет посмотреть результаты поиска на отдельных вкладках «Медиа», «Ссылки», «Файлы», а также удобно искать по определенной дате и пользователю/группе/каналу/боту. Например, можно будет быстро найти «все аудиофайлы со словом «календарь» в подписи, отправленные 3 сентября».

В августе Telegram запустил видеозвонки. Правда, только на Android-устройствах.