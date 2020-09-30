Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия до конца октября

Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Речь идет как о концертах, так и о спектаклях. В Москонцерт входят, в частности, столичная Филармония, Мюзик-холл и несколько театров.

Ранее в Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорит об этом так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

«Открытые медиа» сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.

Сегодня в России выявили 8481 случай коронавируса, а в Москве — более 2000 заболевших.