Вышел тизер продолжения «Бората». Видео опубликовано якобы в поддержку Дональда Трампа

Благодаря Трампу «350 миллионов американцев все еще живы», а у него самого «точно не было инсульта» (это в ролике проговаривается дважды).

Видео опубликовано якобы в поддержку американского президента в преддверии выборов. В нем говорится, что Дональд Трамп «герой войны» и «защитник женщин», а еще что его любят темнокожие люди — они даже преклоняют перед ним колено.

В конце ролика появляется ссылка на сайт «Казахстанцы против иностранного вмешательства», в котором говорится, что настоящие патриоты и любители Америки просто обязаны поддержать Дональда Трампа на выборах.

Продолжение «Бората» выйдет в конце октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Подробности о второй часть можно прочитать здесь.

Оригинальный фильм вышел в 2006 году. Он рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, который по приказу Министерства информации Казахстана отправляется в путешествие по США для создания документального фильма. Герой знакомится с западной культурой и, сам того не понимая, высмеивает устоявшиеся американские нормы. Картина собрала в прокате 262 млн долларов по всему миру. Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.