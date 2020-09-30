Меркель встретится с Тихановской, Зендая сыграет известную певицу и другие новости дня

В России за сутки выявили 8481 случай коронавируса. В Москве — более 2000 заболевших. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать базу данных россиян, переболевших и прошедших вакцинацию.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится со Светланой Тихановской. Германия, как и многие другие европейские страны, не признала Александра Лукашенко президентом Беларуси.

В Кремле пообещали ознакомиться с делом историка Юрия Дмитриева, которому ужесточили наказание, увеличив срок с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что «тема не находится под их контролем».

Главная редакторка сайта Cosmopolitan рассказала, что полицейские угрожали ее 16-летнему сыну и отобрали у него 8000 рублей. В итоге ей позвонили из Следственного комитета и организовали встречу с сотрудниками, которые остановили подростка.

Во Владивостоке на центральной площади установили скамейки, урны и вазоны из гранита за 11 млн рублей. Жители остались недовольны благоустройством: по их словам, скамейки напоминают надгробные плиты, поэтому место теперь ассоциируется с кладбищем. Активисты возложили на площади траурные венки, похоронив «эстетику и вкус», а губернатор пообещал наказать чиновников.

На 82-м году жизни умер Валерий Шульжик — писатель, поэт, автор мультфильмов о поросенке Фунтике. Он скончался после продолжительной болезни в одной из московских больниц.

Московский кинофестиваль исключил из программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященный конфликту в Нагорном Карабахе. Это было сделано в качестве меры предосторожности, во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве.

Институт цвета Pantone создал новый оттенок красного под названием «Менструация». «Активный и смелый красный оттенок создан для вдохновения тех, у кого менструация, чтобы они гордились собой и относились к этому периоду с уверенностью», — заявил вице-президент компании.

Зендая сыграет певицу Ронни Спектор из группы The Ronettes в биографическом фильме кинокомпании A24. Спектор сама утвердила актрису на эту роль.

Компания Burn к серии вечеринок Burn Tour запустила конкурс для начинающих рэперов, диджеев и художников. Нужно выложить свой трек или портфолио в «ВКонтакте» с хештегом #BURNHUB. Победителей определит онлайн-голосование.