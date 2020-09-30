Во Владивостоке возложили венки к новым скамейкам, так как они «вызывают ассоциацию с кладбищем»

На траурных лентах написано: «Комфортная городская среда», «Эстетика и вкус — помним и скорбим», «Здравый смысл. 1860 — 2020». Люди также возложили красные гвоздики с записками «От благодарных жителей города».

Во Владивостоке жители возложили траурные венки к новым скамейкам в центре города: на благоустройство — десять скамеек, пять урн и вазонов из гранита — власти потратили 11 млн рублей, однако горожане его не оценили. По их словам, теперь площадь «вызывает ассоциации с кладбищем». Об этом пишет портал «Сибирь.Реалии».

«Выглядит это все холодно, странно. Несоответствие месту: такое ощущение, что по кладбищу прогулялась. Поворачиваюсь, а тут — площадь городская», — говорит одна из активисток. Жители также запустили флешмоб с упоминанием фамилии мэра Владивостока Олега Гуменюка — #НекрасивоГуменюк. Они предлагают делать фотографии напротив всех новых мест благоустройства, чей внешний вид, качество работ, практичность или стоимость вызывают вопросы.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал наказать чиновников, которые занимались установкой гранитных скамеек на центральной площади города. Он также предложил создать архитектурный совет. Об этом говорится в официальном телеграм-канале правительства Приморья.

«Последнее ваше «творчество» — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате. С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», —заявил Кожемяко. Сами скамейки, судя по всему, заменять не будут.