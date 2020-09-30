Disney уволит 28 000 сотрудников своих парков развлечений

Компания Disney уволит примерно 28 тыс. сотрудников в своих парках развлечений Диснейленд по всему миру, сообщает телеканал CNBC. После обнародования этой информации акции Disney упали на 2%.

«Как вы понимаете, принимать такое решение непросто. Последние несколько месяцев наша команда неустанно работала, чтобы никого не увольнять. Мы снизили издержки, отложили крупные проекты, отправили в оплачиваемые отпуска артистов и изменили модель работы на максимально эффективную. Но мы все равно не можем сохранить весь штат, работая в настолько ограниченном режиме», — рассказал в письме для сотрудников глава подразделения по работе с парками развлечений Disney Джош Д'Амаро.