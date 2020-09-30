В Москве умер писатель, драматург, поэт, сценарист, автор мультфильмов о поросенке Фунтике Валерий Шульжик. Он скончался на 82-м году жизни в одной из московских больниц после продолжительной болезни.

Шульжик в молодости работал матросом, электриком, актером в театре. В 1960-х годах он начал писать — за всю жизнь он написал более двадцати книг и сотни детских стихов, а также пьесы и сценарии.

Он был автором мультфильмов «Приключения поросенка Фунтика», выходивших в 1980-х годах. После этого, уже в 2000-х годах, Валерий Шульжик выпустил несколько книг о приключениях Фунтика.