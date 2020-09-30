Фестиваль современного искусства «Территория» объявил кинопрограмму

Фестиваль современного искусства «Территория» опубликовал подробную кинопрограмму, в рамках которой состоятся российские премьеры фильмов о театре и современном искусстве.

Куратором программы выступил кинокритик Вадим Рутковский. «Это не фильмы-спектакли и не спектакли, снятые для киноэкрана, хотя театр присутствует в большинстве работ — как действующее лицо, вторая реальность и жизнетворческая среда обитания героев. «Территория:Кино» — это в первую очередь высококлассное, современное, актуальное кино, устанавливающее самые разные, включая телесные, контакты с театром, танцем и современным искусством», — рассказал он.

В программу вошли как документальные, так и игровые фильмы. В их числе — фильм «Партизан» Луца Пенерта и Маттиаса Элерта об эпохе берлинского театра «Фольксбюне» под руководством выдающегося режиссера Франка Касторфа; «Шлингензиф: Вопль в тишине» Беттины Белер о режиссере Кристофе Шлингензифе; кинопроект Жерома Беля «Ретроспектива», в котором автор собрал фрагменты архивных записей своих наиболее значимых спектаклей c 1995 по 2015 год, и другие картины.

Единственная российская картина в программе представлена

короткометражной работой кинопродюсера Максима Воловика «3» (2020). В центре ее внимания три актрисы — Елена Николаева, Евгения Крегжде и Яна Гладких, запечатленные во время репетиционного процесса спектаклей «Сказки Пушкина» в Театре Наций, «Евгений Онегин» в Театре им. Евгения Вахтангова и «Дворянское гнездо» в МХТ им. Чехова.

Международный фестиваль современного искусства «Территория» пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября. Показы кинопрограммы состоятся в киноцентре «Октябрь», Государственной Третьяковской галерее и Центре документального кино с 17 по 31 октября 2020 года. Билеты можно купить здесь.