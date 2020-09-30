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В Петербурге снова требуют носить маски в транспорте

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:01

Администрация Санкт-Петербурга ужесточает масочный режим: с 1 октября ношение масок и перчаток станет обязательным в общественном транспорте и такси. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно сообщению комитета по транспорту Петербурга, пассажиры автобусов и метрополитена, а также пользователи сервисов такси и каршеринга обязаны использовать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки. Пассажиры без средств индивидуальной защиты не будут допускаться в общественный транспорт, уточняется в сообщении.

По данным издания, контроль за соблюдением усиленного масочного режима будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии.

Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие масочный режим, будут отстранены от работы, отметил глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

В России за сутки зарегистрирован 8481 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Это максимум с 14 июня, когда было зафиксировано 8809 новых случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев COVID-19 — в Москве, где заболели 2308 человек, в Петербурге (276 заболевших) и в Московской области (222 человека).

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