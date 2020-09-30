Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме

Актриса Зендая («Человек-паук», сериал «Эйфория») сыграет певицу Ронни Спектор в биографической драме кинокомпании A24. Об этом сообщает Deadline.

Ронни Спектор выросла в Восточном Гарлеме и вместе с двумя сестрами основала группу The Ronettes. Их подписал продюсер Фил Спектор, за которого потом певица вышла замуж. Впоследствии она поняла, что совершила ошибку, а во время развода ей пришлось оставить права на свою музыку.

Спектор введена в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone включал ее в список «Ста величайших певцов и певиц всех времен».