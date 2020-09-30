На Таймыре опять разлили нефтепродукты. Власти уже ввели режим ЧС

В реку Хатанга в Красноярском крае попало около 1 тонны горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Таймырском муниципальном районе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

«Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов», — заявили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Уточняется, что уже инициирована проверка по факту разлива — нефтепродукты попали и в воду, и в почву.

Это далеко не первый случай разлива нефтепродуктов на Таймыре за последние несколько месяцев. 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился. Уже в июле более 40 тонн авиационного керосина также на Таймыре пролила другая дочерняя компания «Норникеля».