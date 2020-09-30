Сбежавших из дагестанской колонии через подкоп заключенных задержали в Калмыкии

Шестерых заключенных, сбежавших из дагестанской колонии № 2 в поселке Шамхал через подкоп под стеной, задержали в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН РФ.

Сбежавших задержали в поселке Улан-Хол. По данным агентства, после побега в Дагестан с внеплановым рабочим визитом прибыл директор ФСИН Александр Калашников и провел совещание по поводу сложившейся обстановки.

22 сентября шестеро заключенных сбежали из колонии через подкоп, вырытый под стеной. Они отбывали сроки от 8 до 15 лет: четверо из них осуждены за преступления, связанные с наркотиками, двое — за убийство.

Заключенные готовились к побегу больше года — за это время им удалось вырыть туннель, ведущий за территорию колонии.