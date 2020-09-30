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Продолжение «Бората» выйдет уже в октябре. Его покажет Amazon

Анастасия Цой
Сегодня в 15:15

Продолжение «Бората» — комедийного фильма Саши Барона Коэна — выйдет 23 октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Об этом сообщает Deadline.

Трейлера у сиквела пока нет, но известно его полное название — «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан».

По информации издания, продолжение начали снимать сразу после того, как в Америке отменили ограничения для киноиндустрии, связанные с коронавирусом. Вероятно, авторы хотели, чтобы фильм вышел в преддверии выборов президента США.

Ранее в соцсетях неоднократно появлялись кадры со съемок этой картины. Кроме того, Сашу Барона Коэна видели на митинге ультраправых в США, где он пел с другими националистами песню об Обаме.

Сюжет пока не раскрывается, но известно, что в продолжении Борат, став или просто считая себя знаменитостью, будет выдавать себя за кого‑то другого и встречаться с людьми инкогнито.

Оригинальный фильм вышел в 2006 году. Он рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, который по приказу Министерства информации Казахстана отправляется в путешествие по США для создания документального фильма. Герой знакомится с западной культурой и, сам того не понимая, высмеивает устоявшиеся американские нормы. Картина собрала в прокате 262 млн долларов по всему миру. Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.

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