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В Кремле пообещали ознакомиться с делом историка Юрия Дмитриева

Анастасия Цой
Сегодня в 14:45

В Кремле отказались комментировать решение Верховного суда Карелии по делу историка Юрия Дмитриева, но пообещали «более внимательно ознакомиться с этой темой». Об этом, как пишет «Медуза», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть сообщения СМИ, но, честно говоря, эта тема не находится под нашим контролем. Я не думаю, что президент в курсе», — сказал он. В то же время адвокат Юрия Дмитриева намерен обжаловать вынесенный приговор.

29 сентября Верховный суд Карелии, рассматривая апелляцию на приговор историку, главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву, ужесточил ему приговор: срок увеличили с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. В июле его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Также суд отменил оправдательный приговор по статьям о порнографии и о хранении оружия, дела отправили на пересмотр. По прошлому решению суда Юрий Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

На протяжении всего судебного процесса Юрия Дмитриева поддерживают разные люди: в мае открытое письмо в его поддержку подписали более 150 российских деятелей культуры и науки (например, писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, режиссер Андрей Звягинцев и многие другие), в июне это сделали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

Недавно более 250 общественных деятелей, опасаясь необъективности Верховного суда Карелии, просили передать дело Юрия Дмитриева в другой регион. Однако им было отказано.

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