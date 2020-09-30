Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии

Первый в мире человек, полностью вылечившийся от ВИЧ, — «берлинский пациент» Тимоти Рей Браун — умер от лейкемии. Об этом пишет Reuters.

Болезнь Брауна вызвана рецидивом рака крови, который был диагностирован у него еще в 2006 году.

«С большой печалью объявляю, что Тимоти скончался сегодня днем ​​в окружении меня и друзей после 5-месячной борьбы с лейкемией», — цитирует агентство пост его партнера Тима Хеффгена на фейсбуке. Он добавил, что Браун был его «героем» и «самым милым человеком в мире».

Тимоти Рей Браун, или «берлинский пациент» — первый в мире человек, который полностью вылечился от ВИЧ. В 2007 году он перенес операцию по пересадке костного мозга для лечения лимфомы, а также прошел несколько курсов лучевой терапии. В течение трех лет после этого в крови Баруна и в различных биопсиях не удавалось обнаружить следы присутствия ВИЧ.

В 2019 году этот же способ помог справиться с ВИЧ «лондонскому пациенту» — венесуэльцу Адаму Кастильехо.