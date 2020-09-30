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Умерла кошка-героиня мема «кричащий плачущий кот»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:46

Кошка Инки, известная по мему «кричащая плачущая кошка», в возрасте 11 лет подверглась эвтаназии после многолетней борьбы с раком груди. Об этом рассказала ее хозяйка Киана МакМиллан в своем твиттере.

По словам МакМилан, опухоль долгое время мешала организму Инки нормально функционировать, поэтому кошку решили усыпить. «Инки умерла спокойно, я ее обнимала, а моя мама была рядом — мы ее любимые люди. Я рада, что она больше не страдает, голодает или слабеет, но я опустошена и очень по ней скучаю», — написала ее хозяйка.

Мем «кричащий плачущий кот» появился в 2015 году — после публикации оригинальной фотографии Инки неизвестный пользователь добавили ей плачущие глаза. МакМиллан рассказала, что она является владелицей Инки, только в мае 2020 года.

В сентябре скончался кот Нобико — знаменитый «длиннокот» (Longcat), один из первых интернет-мемов. В декабре прошлого года умерла кошка Лил Баб (Lil Bub), у которой из‑за редкой мутации была необычная внешность и почти постоянно высунутый язычок, а в мае 2019 года — кошка по кличке Соус Тардар, известная как Grumpy Cat, самая сердитая кошка интернета.

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